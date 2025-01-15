Fransızlar Macron'un İstifasını İstiyor

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Fransa'da yapılan anket sonuçları, halkın yüzde 58'inin, Başbakan François Bayrou hükümeti düşerse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa etmesini istediğini gösterdi.

CNEWS, Europe 1 ve JDD yayın kuruluşları için CSA anket şirketinin yaptığı kamuoyu yoklamasında, mevcut hükümetin düşmesi halinde halkın, Cumhurbaşkanı'nın görevini sürdürmesini talep edip etmediği araştırıldı.

Anketin sonuçlarına göre, katılımcılar arasında, Bayrou hükümeti düşerse Macron'un istifa etmesini isteyenlerin oranı yüzde 58 olurken bu oran, kadınlar arasında yüzde 62, erkekler arasında ise yüzde 53 olarak kaydedildi.

Diğer yandan bu oran, 65 yaş ve üstü kişilerde yüzde 43 olurken, 18-24 yaş gençlerde yüzde 74'e yükseldi.

Halkın siyasi görüş farklılıkları da anket sonuçlarına yansıdı. Mevcut kabinenin düşmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın görevi bırakmasını isteyenler listesinin başında, yüzde 92 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi destekçileri ve ardından yüzde 82 ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin destekçileri yer aldı.

Öte yandan, sosyalistleri, çevrecileri ve merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisini destekleyen Fransızlar arasında bu konuda fikir ayrılıkları gözlemlendi.

Macron'un partisi Rönesans üyelerinin ise yüzde 14'ü de aynı senaryo karşısında mevcut Fransa liderinin görevi terk etmesinden yana görüş bildirdi.

LFI partisinin, Bayrou hükümetine karşı sunduğu gensoru önergesi yarın yerel saatle 15.00'da Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.