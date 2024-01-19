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Franz Beckenbauer için Münih'te anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Franz Beckenbauer için Münih'te anma töreni düzenlendi

Almanya'da hayatını kaybeden efsane futbolcu Franz Beckenbauer için Münih Allianz Arena'da bir anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, spor ve siyaset dünyasından temsilcilerin yanı sıra Beckenbauer'in arkadaşları ve 30 bin taraftar katıldı. Törende duygusal konuşmalar yapılarak Beckenbauer'in yaşamından görüntüler gösterildi.

Franz Beckenbauer için Münih\'te anma töreni düzenlendi
19.01.2024 - 23:18,
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Almanya'da 7 Ocak'ta 78 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Franz Beckenbauer için Münih Allianz Arena'da bir anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, spor ve siyaset dünyasından temsilcilerin yanı sıra Beckenbauer'in arkadaşları ve 30 bin taraftar katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, "Cennette meleklerin spor yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama eğer öyleyse, o zaman son birkaç gün içinde bu yeni, biraz Bavyeralı sesi kesinlikle duymuş olacaksınız; Hadi dışarı çıkıp futbol oynayalım." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, dünyanın birçok yerindeki insanların Beckenbauer'e hayran kaldığını, saygı duyduğunu ve sevdiğini vurgulayarak, "Doğal bir diplomatik yetenek olarak ülkemizin en popüler büyükelçisi oldu." diye konuştu.

Steinmeier duygusal konuşmasında, "Teşekkür ederim Franz Beckenbauer, her şey için teşekkür ederim." dedi.

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness ise "12 gün önce aramızdan ayrıldın Franz. Dürüst olmak gerekirse, seni çok özledim." ifadelerini kullandı.

Törende Beckenbauer'in yaşamından birçok görüntü gösterildi.

Kaynak: AA
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