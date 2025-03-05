Free State'te Feci Kaza: 10 Ölü

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JOHANNESBURG, 5 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'nın orta kesiminde yer alan Free State eyaletinde çarşamba sabahı iki aracın çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Free State Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre kaza yerel saatle 04.20 sularında 35 yolcu taşıyan bir otobüs ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana geldi.

Açıklamada, "İki yaşında bir kız çocuğu, 6 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon ve otobüsün sürücüleri kazadan sağ kurtuldu. Ağır yaralanan 5 yolcu, Bloemfontein'deki hastanelere nakledilirken, 22 yolcu ise Smithfield'deki bir hastanede tedavi altına alındı" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, "İlk raporlara göre karşı yönden gelen kamyon, otobüsle kafa kafaya çarpıştı" dedi.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı ve taksirle adam öldürme davası açıldı.