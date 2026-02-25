Freiburg'da Ramazan Işıklandırmasına Saldırı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Freiburg kentinde ramazan ışıklandırılmasına yönelik saldırılar yapıldığı bildirildi.

Freiburg Polisinden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir kişinin 21 Şubat'ta Betzenhauser Tor Meydanı'nda ramazan vesilesiyle kurulan ışıklandırmanın kablolarını kestiği ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin maskeli olduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aynı ışıklandırmanın 3 kişi tarafından 22 Şubat'ta pankartla kapatıldığına işaret edilen açıklamada, polisin pankarta el koyduğu aktarıldı.

Spiegel dergisinin haberinde de aşırı sağcı "Kimlikçi Hareket"in, 22 Şubat'taki saldırıyı üstlendiği ileri sürüldü.

Freiburg Belediye Başkanı Martin Horn, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ışıklandırmasına yönelik saldırılara tepki göstererek, "Bu tahribatı şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler toplumu bölmeyi amaçlıyor, ancak biz buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, söz konusu saldırıları protesto etmek ve kentte yaşayan Müslümanlarla dayanışma sergilemek amacıyla bugün Freiburg'da bir gösteri yapılacağı kaydedildi.