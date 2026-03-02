Freni Boşalan Vinç Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Freni Boşalan Vinç Kazaya Neden Oldu

Freni Boşalan Vinç Kazaya Neden Oldu
02.03.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de freni boşalan vinç, iki otomobile çarpıp iş yerinde hasar oluşturdu. Yaralanan yok.

İzmir'in Konak ilçesinde freni boşalan vincin çarpması sonucu iki otomobil ile vinç ve iş yerinde hasar oluştu.

O.Ç. idaresindeki 35 CHY 186 plakalı vinç, Boğaziçi Caddesi'nde yokuşta seyrettiği sırada freni boşalınca geriye gitti. Bu sırada vinç, arkasında seyreden E.D.'nin kullandığı 10 AKJ 440 plakalı otomobile çarptı.

Sürüklenen otomobil ise park halindeki Hasan Gökçe'ye ait 35 KT 084 plakalı otomobile çarparak üstüne çıktı.

Otomobiller elektrik direği ile iş yerine çarparak durabildi.

Dik vaziyette kalan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü E.D. kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu vinç, iki otomobil ve iş yerinde hasar meydana geldi.

"Facia olabilirdi"

Park halindeki otomobilin sahibi Hasan Gökçe, gazetecilere, iş yerinde çalıştığı sırada fren ve bağrışma sesi duyduğunu söyledi.

Dışarı çıktığını anlatan Gökçe, "Yukarıdan vincin geri geri geldiğini gördüm. Daha sonra bir kütürtü koptu. Arabam park halinde direğin önündeydi. Önce yoldan geçen bir vatandaşın arabasına daha sonra benim arabayı önüne katıp bu hale getirdi. Direk olmasa zaten bizim dükkan komple aşağıya iniyordu. Kaza sırasında dükkanda 6 kişiydik, 2 müşterimiz vardı. Facia olabilirdi. Bu saatten sonra mala gelsin diyeceğiz. Allah'a bin şükür ölen, yaralanan yok." ifadelerini kullandı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde vincin geriye gitmesi ve arkasında seyreden otomobile çarpması yer alıyor. Park halindeki otomobile çarparak sürüklenen araçların, elektrik direği ve iş yerine çarparak durdukları görülüyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Freni Boşalan Vinç Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran’da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor
Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın Fatih Terim’e yaptığı sansür hakkında olay iddia Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın Fatih Terim'e yaptığı sansür hakkında olay iddia
Netanyahu ’’vuruyoruz’’ dedi, Tahran’a bombalar düştü Görüntüler korkunç Netanyahu ''vuruyoruz'' dedi, Tahran'a bombalar düştü! Görüntüler korkunç
Maça dakikalar kala duyuruldu Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak Maça dakikalar kala duyuruldu! Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 16:53:27. #7.13#
SON DAKİKA: Freni Boşalan Vinç Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.