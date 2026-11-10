Freni boşaldığı öne sürülen kamyonet Amasya'da hafif ticari aracı kaldırıma sürükledi - Son Dakika
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Freni boşaldığı öne sürülen kamyonet Amasya'da hafif ticari aracı kaldırıma sürükledi

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Freni boşaldığı öne sürülen kamyonet Amasya\'da hafif ticari aracı kaldırıma sürükledi
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Amasya'da freni boşaldığı öne sürülen kamyonet, hafif ticari aracı çarparak kaldırıma doğru sürükledi. Araç sürücüsünün durdurmak için önüne geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı; kazada yaralanan olmadı ve iki araçta hasar oluştu.

Amasya'da freni boşaldığı öne sürülen kamyonet, park halindeki hafif ticari araca çarparak kaldırıma kadar sürükledi. Aracını durdurmaya çalışan sürücünün o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yüzevler Mahallesi Kolaylı Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı ilerlerken freni boşaldığı öne sürülen Bekir T. idaresindeki 05 LA 819 plakalı kamyonet, park halindeki Rahmi D.'ye ait 55 ET 393 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, kaldırıma doğru sürüklendi.

Durumu fark eden Rahmi D., aracı durdurabilmek için önüne geçerek müdahale etmeye çalıştı. Sürücünün aracı durdurmak için verdiği mücadele, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken, her 2 araçta zarar meydana geldi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Freni boşaldığı öne sürülen kamyonet Amasya'da hafif ticari aracı kaldırıma sürükledi - Son Dakika
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