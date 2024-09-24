Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi İstanbul'da

Frida Kahlo'nun günlüklerinden esinlenen sergi, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.

24.09.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

" Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi, Türkiye'de ilk kez İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül'de İstanbul Grand Pera Tarihi Bina'da sanatseverlerle buluşacak.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, aynı zamanda dünyada günlükler özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor.

Proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman'ın yaptığı, fiziksel ve dijitalin kombinasyonu olan sergi, Kahlo'nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor.

Frida Kahlo'nun günlüklerinde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan bir etkileşim kurma fırsatı sunan sergi, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim vadediyor.

"Hem fiziksel hem dijital eserlerin olduğu bir deneyim sergisi"

Proje yöneticisi Cengiz Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Yolu Festivallerinin dünyanın sayılı etkinliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, festivalin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Serginin hem dünyada hem de Türkiye'de ilk kez düzenlendiğinin altını çizen Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Çok özel bir proje, çok özel bir mekanda gerçekleştirilecek. Hem fiziksel hem dijital eserlerin olduğu bir deneyim sergisi. Fijital bir sergi. İçeride yeni nesil teknolojiler var. Özellikle yapay zekayı çok aktif kullanıyoruz. Aynı zamanda interaktif bölümleri var. Sadece ziyaretçinin gezdiği tek taraflı konuşan değil aynı zamanda serginin de ziyaretçiyle konuştuğu, içerisinde özel teknolojiler bulunduran bir sergi."

Ayyıldız, sergide Kahlo'nun hayatıyla ilgili bilgilerin yanı sıra iç dünyasına bir yolculuğun da ziyaretçilere sunulacağını aktararak, projenin hayata geçmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının çok ciddi desteği olduğunu vurguladı.

"Dünyadaki bütün örneklerinden farklı olmasını istedik"

Proje yöneticisi Koray Özdemir ise kendilerinin de çok heyecanlandığı bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydederek, "Frida Kahlo çok büyük bir sanatçı olmasının yanı sıra karakteri, duruşu ve başardıklarıyla çok önemli bir ikon. Başından geçen çok büyük zorluklara rağmen hiçbir zaman yılmayan bunu yaratıcılığa çeviren, eserlerine yansıtan güçlü bir karakter. O yüzden onun projesini yapıyor olmak bizim için de çok heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü ressamın günlüklerine odaklanarak sanatseverlerle buluşturulan ilk sergiyi yapacaklarını aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bambaşka teknolojilerle insanların Frida Kahlo'nun günlüklerinin içine girebileceği interaktif bir sergi. O yüzden bizim için de çok heyecanlı. Serginin oluşması için Frida Corporation'la bir lisans anlaşması gerçekleştirdik. İçeriğini yaklaşık 2 senedir olgunlaştırdığımız bir proje. Dünyadaki bütün örneklerinden farklı olmasını da istedik. Günlükleriyle onu daha yakından tanıyabileceğiniz farklı bir sergi."

Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş interaktif deneyim alanlarından dijital enstalasyonlara kadar birçok yeni nesil teknolojinin kullanıldığı sergi, 26 Ekim'e kadar görülebilecek.

Sergi, 2-30 Kasım'da ise Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

Frida Kahlo kimdir?

Meksika'da 1907'de doğan Frida Kahlo, yaşamı boyunca çok büyük sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Henüz 6 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağını tam olarak kullanamayan Kahlo, 18 yaşında geçirdiği trafik kazasından sonra da 32 kez ameliyat oldu ve uzun süre yatağa mahkum kaldı.

Kahlo, ailesinin teşvikiyle resim yapmaya başladı. Babası, resim çizebilmesi için kızının yatağının bulunduğu odanın tavanına ayna taktırınca, Kahlo bu zorluklardan güçlü bir sanatçı olarak çıktı.

Yatakta aynadan gördüklerini çizmeye başlayan usta sanatçının 143 eserinden 55'i fiziksel yaraların dışavurumuyla tablolarına yansıdı.

Yaşadıklarına rağmen hayatı boyunca güçlü ve kararlı olan Kahlo, Meksika kültürünü yansıtan eserleri ve özellikle kadınlara ilham veren güçlü duruşuyla dünya sanat tarihine damga vurdu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Frida Kahlo, istanbul, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Dünya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 12:49:17. #1.13#
SON DAKİKA: Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement