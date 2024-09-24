Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi İstanbul'da

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" Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi, Türkiye'de ilk kez İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül'de İstanbul Grand Pera Tarihi Bina'da sanatseverlerle buluşacak.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, aynı zamanda dünyada günlükler özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor.

Proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman'ın yaptığı, fiziksel ve dijitalin kombinasyonu olan sergi, Kahlo'nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor.

Frida Kahlo'nun günlüklerinde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan bir etkileşim kurma fırsatı sunan sergi, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim vadediyor.

"Hem fiziksel hem dijital eserlerin olduğu bir deneyim sergisi"

Proje yöneticisi Cengiz Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Yolu Festivallerinin dünyanın sayılı etkinliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, festivalin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Serginin hem dünyada hem de Türkiye'de ilk kez düzenlendiğinin altını çizen Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Çok özel bir proje, çok özel bir mekanda gerçekleştirilecek. Hem fiziksel hem dijital eserlerin olduğu bir deneyim sergisi. Fijital bir sergi. İçeride yeni nesil teknolojiler var. Özellikle yapay zekayı çok aktif kullanıyoruz. Aynı zamanda interaktif bölümleri var. Sadece ziyaretçinin gezdiği tek taraflı konuşan değil aynı zamanda serginin de ziyaretçiyle konuştuğu, içerisinde özel teknolojiler bulunduran bir sergi."

Ayyıldız, sergide Kahlo'nun hayatıyla ilgili bilgilerin yanı sıra iç dünyasına bir yolculuğun da ziyaretçilere sunulacağını aktararak, projenin hayata geçmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının çok ciddi desteği olduğunu vurguladı.

"Dünyadaki bütün örneklerinden farklı olmasını istedik"

Proje yöneticisi Koray Özdemir ise kendilerinin de çok heyecanlandığı bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydederek, "Frida Kahlo çok büyük bir sanatçı olmasının yanı sıra karakteri, duruşu ve başardıklarıyla çok önemli bir ikon. Başından geçen çok büyük zorluklara rağmen hiçbir zaman yılmayan bunu yaratıcılığa çeviren, eserlerine yansıtan güçlü bir karakter. O yüzden onun projesini yapıyor olmak bizim için de çok heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü ressamın günlüklerine odaklanarak sanatseverlerle buluşturulan ilk sergiyi yapacaklarını aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bambaşka teknolojilerle insanların Frida Kahlo'nun günlüklerinin içine girebileceği interaktif bir sergi. O yüzden bizim için de çok heyecanlı. Serginin oluşması için Frida Corporation'la bir lisans anlaşması gerçekleştirdik. İçeriğini yaklaşık 2 senedir olgunlaştırdığımız bir proje. Dünyadaki bütün örneklerinden farklı olmasını da istedik. Günlükleriyle onu daha yakından tanıyabileceğiniz farklı bir sergi."

Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş interaktif deneyim alanlarından dijital enstalasyonlara kadar birçok yeni nesil teknolojinin kullanıldığı sergi, 26 Ekim'e kadar görülebilecek.

Sergi, 2-30 Kasım'da ise Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

Frida Kahlo kimdir?

Meksika'da 1907'de doğan Frida Kahlo, yaşamı boyunca çok büyük sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Henüz 6 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağını tam olarak kullanamayan Kahlo, 18 yaşında geçirdiği trafik kazasından sonra da 32 kez ameliyat oldu ve uzun süre yatağa mahkum kaldı.

Kahlo, ailesinin teşvikiyle resim yapmaya başladı. Babası, resim çizebilmesi için kızının yatağının bulunduğu odanın tavanına ayna taktırınca, Kahlo bu zorluklardan güçlü bir sanatçı olarak çıktı.

Yatakta aynadan gördüklerini çizmeye başlayan usta sanatçının 143 eserinden 55'i fiziksel yaraların dışavurumuyla tablolarına yansıdı.

Yaşadıklarına rağmen hayatı boyunca güçlü ve kararlı olan Kahlo, Meksika kültürünü yansıtan eserleri ve özellikle kadınlara ilham veren güçlü duruşuyla dünya sanat tarihine damga vurdu.