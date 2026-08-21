Frig Dönemi Kazıları Başladı - Son Dakika
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Frig Dönemi Kazıları Başladı

Frig Dönemi Kazıları Başladı
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Bakan Ersoy, Frig Dönemi'ne ait BT10 Tümülüsü'nde kazı çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. MÖ 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz.

Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Frig Dönemi Kazıları Başladı - Son Dakika

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