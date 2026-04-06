Frigya'nın Gizemli Dünyası, Eskişehir'de Konuşuldu

(ESKİŞEHİR) - Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını gün yüzüne çıkaran "Frigya'nın Gizemli Toprakları" söyleşi serisi, yoğun ilginin ardından bu yıl ikinci kez Eskişehir'de tarih meraklılarını ve kültür tutkunlarını bir araya getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleşen söyleşide, Frigya'nın izini süren önemli arkeolojik kazıların başkanları aynı çatı altında buluştu.

Küllüoba, Yazılıkaya, Şarhöyük, Karacahisar, Amorium ve Pessinus kazılarını yöneten değerli akademisyenler Prof. Dr. Murat Türkteki, Prof. Dr. Yusuf Polat, Prof. Dr. Mahmut Bilge Baştürk, Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ve Doç. Dr. Adem Yurtsever, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, yalnızca akademik verilerin aktarıldığı bir söyleşi olmanın ötesine geçerek, samimi anlatımıyla dikkati çekti. Arkeoloji, sanat tarihi ve tarih gibi disiplinler, ağır terminolojiden uzak bir dille ele alınırken; katılımcılar kazı alanlarında yaşanan heyecan verici keşif anlarını, perde arkasındaki bilinmeyen hikayeleri ve Anadolu'nun köklü kültürel mirasını doğrudan uzmanlarından dinleme fırsatı buldu.

Soru-cevap ve interaktif sohbet formatında ilerleyen programda, Frigya'nın gizemli dünyasına birlikte yolculuk yapıldı. Katılımcılar, yaşadıkları coğrafyanın derin tarihine tanıklık ederken, geçmiş ile bugün arasında yeni bağlar kurdu.