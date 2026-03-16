Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'e bağlı bir geminin Meis Adası açıklarında battığı belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Meis Adası açıklarında Frontex'e ait bir gemi karaya oturarak battı.
Estonya'ya ait Frontex gemisinde 6 personelin olduğu ve olayda 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Güncel › Frontex Gemisi Meis Adası'nda Battı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?