Frontex'ten Yunanistan'a İhlal Süreci Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik tutumu nedeniyle AB Komisyonu'na, Atina'ya karşı "ihlal süreci" başlatılması talebinde bulunabileceği belirtildi.

AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in Temel Haklar Sorumlusu Jonas Grimheden, Politico gazetesine konuştu.

Grimheden, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik tutumunun, Frontex'i, misyonunu askıya alma ya da AB Komisyonu'ndan Yunanistan'a karşı "ihlal süreci" başlatmasını talep etme seçenekleriyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Öte yandan Grimheden, Frontex'in misyonu askıya alıp Yunanistan'ı terk etmesi halinde, yetkililerin düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a nasıl ulaştığını öğrenmesinin mümkün olamayacağını belirtti.

Frontex'in denetleme ve şeffaflığı garantilediğini kaydeden Grimheden, "Bir çeşit ceza olmalı. Komisyon kendisi, bir üye devlete karşı 'ihlal süreci' başlatmaya yetkin. Frontex, sorunu tek başına çözemez." diye konuştu.

Grimheden, Komisyon'un, Yunanistan'ın sığınmacıların insan hakları alanındaki ilerlemesini, AB fonlarına erişimiyle ilişkilendirebileceğini belirterek, Atina'nın sığınmacılara karşı sorumluluklarından kaçınmaya devam etmesi halinde, Komisyon'un AB Adalet Divanı önünde yasal işlem başlatabileceğini vurguladı.

Son olarak Grimheden, Yunanistan'ın göç politikalarında kendisine yapılan uyarıları dikkate almaması durumunda Frontex'in, Yunanistan ile birlikte finanse edilen sahil güvenlik gemilerinden finansmanını çekebileceğine işaret etti.