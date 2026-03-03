FSB, Yekaterinburg'da Terör Saldırısını Engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FSB, Yekaterinburg'da Terör Saldırısını Engelledi

03.03.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FSB, Ukrayna'nın emriyle planlanan bir bombalı saldırıyı önledi, şüpheli öldürüldü.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yekaterinburg şehrinde "Ukrayna özel servislerinin emriyle" bir savunma sanayisi yöneticisine yönelik bombalı terör saldırısını engellediğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Yekaterinburg'da "Ukrayna özel servislerinin emriyle bir Rus vatandaşı tarafından planlanan terör saldırısının" engellendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının hedefinin Sverdlovsk bölgesindeki bir savunma sanayisi fabrikasının yöneticisi olduğu ve tespit edilen şüphelinin söz konusu yöneticinin aracını havaya uçurmayı planladığı aktarıldı.

Bombalı saldırı için bir depodan patlayıcıyı aldığı sırada şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Yakalama girişimi esnasında, Ukraynalı organizatör uzaktan kumanda ile el yapımı bombayı patlatarak şüphelinin ölümüne neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, patlama sırasında hiçbir sivilin zarar görmediği bildirildi.

Olay yeri incelemesi sırasında, gizlenmiş ikinci bir el yapımı patlayıcının ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şüphelinin Ukraynalı bir istihbarat subayıyla yaptığı yazışmaları içeren telefonu ve sahte bir Rus pasaportunun da ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FSB, Yekaterinburg'da Terör Saldırısını Engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:28:54. #.0.5#
SON DAKİKA: FSB, Yekaterinburg'da Terör Saldırısını Engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.