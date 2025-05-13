FSM Köprüsü Mavi Renkte Işıklandırıldı

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı. Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi.
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