Fuar Aydın, Türkiye'nin En Büyük Moda Fuarı'na Ev Sahipliği Yaptı

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi binada açılışı yapılan Fuar Aydın, Türkiye'nin en büyük fuarlarından Moda Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Fuarı, 190 bin kişi ziyaret etti.

Fuar Aydın, Moda Fuarı'na ev sahipliği yaptı. 22-26 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Moda Fuarı'nı Aydın'ın yanı sıra çevre illerden de gelen toplam 190 binden fazla vatandaş ziyaret etti. Renkli görüntülere sahne olan fuara, farklı şehirlerden moda sektöründen firmalar katılım sağladı.

Fuara katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Ceylin Boyraz: "Bugün fuara geldik. Çok güzel şeyler olduğunu görüyoruz çünkü Aydın'ın böyle bir yere ihtiyacı vardı. Aydın halkının bir araya toplanması, böyle bir fuar olması çok güzel oldu. Erkek, kadın fark etmeksizin her şey var. Özlem Çerçioğlu başkanımıza çok teşekkür ediyorum, Aydın halkının buna çok ihtiyacı vardı, çok teşekkürler."

-Ayşe Çatal: "Fuarın burada olması hem fiyatlar hem çeşitlilik açısından bizi tatmin etti. İnsanların bu tür etkinlikleri takip etmesi, bu tür etkinliklerin içerisinde olması gayet iyi. Fuarda bakış açısını genişletmesi, etkinlikleri takip etmesi çok iyi. Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz."

- Ali Kılınç: "Büyükşehir Belediyesi güzel şeyler yapmaya devam ediyor. Alan güzel, insanlar da bayağı bir ilgili. Büyükşehir olunca nüfus büyüyor, insanların beklentisi de yükseliyor aynı zamanda. Tabii bu beklentiyi karşılamak için de ama sosyolojik olarak ama kültürel olarak ama insanlarımızın, halkımızın beklentisi olarak bunları karşılamak güzel, Büyükşehir Belediyesi'nin de bunda katkısı yüksek. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkür ederiz."