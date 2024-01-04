Yılport Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", çevre-yaşamda Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" fotoğraflarını oylayan Çapa, sporda ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Çapa, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarına oy verdi.