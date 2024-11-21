Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali\'nde Eylem Yapan Maden İşçilerini Ziyaret Etti

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AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi kararına karşı eylem başlatan maden işçilerini ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'ni ziyaret ederek, iş yerlerinin özelleştirilmesi kararına karşı eylem başlatan maden işçileriyle bir araya geldi. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de yaklaşımı; kimse çalışanlarımızın kesinlikle bir hak kaybına uğramasına müsamaha göstermez. Biz de müsamaha göstermeyiz. Bunu böyle daha somut şekilde sonuçlandıralım istiyoruz. Şu anda belki buradaki görüşmelerimizden sonra Sayın Bakanlarımız da bunu yerinde inceleyip, işçilerle görüşme fırsatı olacak. Ortak bir noktada buluşalım istiyoruz. Niyet iyi olursa sonuçta iyi olacaktır" dedi.

Madeninin 2000 yılında 20 yıllığına özelleştirildiğini ve süre bittikten sonra tekrar devralındığını kaydeden Oktay, "Ve rehabilitasyon sürecinden sonra şimdi daha önceden yaşanan sorunların tekrar yaşanmayacağı şekilde, daha sağlıklı bir yol haritası çıkarılmaya çalışılıyor. Geldiğimiz noktada süreci tekrar paylaşırız" ifadelerini kullandı.