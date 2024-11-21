Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'nde Eylem Yapan Maden İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'nde Eylem Yapan Maden İşçilerini Ziyaret Etti

Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali\'nde Eylem Yapan Maden İşçilerini Ziyaret Etti

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı eylem başlatan maden işçileriyle bir araya geldi ve işçilerin hak kayıplarına karşı duyarlı olunacağına dair açıklamalarda bulundu.

21.11.2024 18:00  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi kararına karşı eylem başlatan maden işçilerini ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'ni ziyaret ederek, iş yerlerinin özelleştirilmesi kararına karşı eylem başlatan maden işçileriyle bir araya geldi. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de yaklaşımı; kimse çalışanlarımızın kesinlikle bir hak kaybına uğramasına müsamaha göstermez. Biz de müsamaha göstermeyiz. Bunu böyle daha somut şekilde sonuçlandıralım istiyoruz. Şu anda belki buradaki görüşmelerimizden sonra Sayın Bakanlarımız da bunu yerinde inceleyip, işçilerle görüşme fırsatı olacak. Ortak bir noktada buluşalım istiyoruz. Niyet iyi olursa sonuçta iyi olacaktır" dedi.

Madeninin 2000 yılında 20 yıllığına özelleştirildiğini ve süre bittikten sonra tekrar devralındığını kaydeden Oktay, "Ve rehabilitasyon sürecinden sonra şimdi daha önceden yaşanan sorunların tekrar yaşanmayacağı şekilde, daha sağlıklı bir yol haritası çıkarılmaya çalışılıyor. Geldiğimiz noktada süreci tekrar paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milletvekili, Fuat Oktay, AK Parti, Çayırhan, Politika, Ekonomi, Enerji, Ankara, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'nde Eylem Yapan Maden İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
01:22 Konya’da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 19:22:49. #1.11#
SON DAKİKA: Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'nde Eylem Yapan Maden İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.