Fuat Oktay: "Libya Temsilciler Meclisi'nin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nı onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fuat Oktay: "Libya Temsilciler Meclisi'nin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nı onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fuat Oktay: "Libya Temsilciler Meclisi\'nin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası\'nı onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'dan bu yana yürürlükte bulunan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'dan bu yana yürürlükte bulunan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Libya Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'dan bu yana yürürlükte bulunan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerinin korunması ve Türkiye-Libya iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dost ve kardeş Libya ile stratejik iş birliğini derinleştirerek Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın ve adil bir düzenin tesisine katkı sunmayı sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
TBMM Dışişleri KomisyonuDış PolitikaFuat OktayTürkiyeGüncelLibyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
18:04
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor Tam 23 oda, 7 banyosu var
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:25
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 18:20:41. #7.12#
SON DAKİKA: Fuat Oktay: "Libya Temsilciler Meclisi'nin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nı onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei