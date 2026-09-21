FUEN, Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığının müftü seçme hakkı için çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FUEN, Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığının müftü seçme hakkı için çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FUEN'in Helsinki'deki kongresinde Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığının müftülerini seçme hakkına saygı çağrısı yapıldı. 1991'den bu yana müftülerin devletçe atanmasının 2026'daki Dimetoka, İskeçe ve Gümülcine süreçleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN), Yunanistan'a "Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özerkliğine ve müftülerini seçme hakkına saygı göstermesi" çağrısında bulundu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 17-20 Eylül'de düzenlenen FUEN yıllık kongresinde, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nin ortaklaşa sunduğu karar tasarısı kabul edildi.

Kararda, Batı Trakya Türk Azınlığının dini statüsü ve haklarının 1913 Atina Antlaşması ile 1923 Lozan Antlaşması kapsamında güvence altına alındığı belirtilerek, azınlığın kendi dini liderlerini seçme ve dini kurumlarını yönetme hakkına sahip olduğu ifade edildi.

1991'den bu yana müftülerin, devlet tarafından atandığına işaret edilen kararda, 2026'da Dimetoka'ya müftü atanması ile İskeçe ve Gümülcine'de yeni müftülerin belirlenmesine yönelik süreçlerin azınlığın dini özerkliğiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

FUEN, Yunanistan'a, müftülerin devlet tarafından atanması uygulamasına son vermesi, Batı Trakya Türk Azınlığının dini özerkliğini yeniden tesis etmesi ve azınlığın seçilmiş temsilcilerini tanıması çağrısında bulundu.

Kongrede, Rodos ve İstanköy Türklerinin haklarına ilişkin karar da kabul edildi. Kararda, Yunanistan'dan Türklerin etnik kimliklerini özgürce ifade etme ve örgütlenme haklarını tanıması, iki dilli okulların açılmasına izin vermesi ve dini özerkliklerine saygı göstermesi istendi.

Kaynak: AA
Batı TrakyaYunanistanGümülcinePolitikaGüncelMüftüDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:48
Öpücüklerle belgelenmişti Milli çiftin aşkı bitti mi
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:33:08. #.0.2#
SON DAKİKA: FUEN, Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığının müftü seçme hakkı için çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement