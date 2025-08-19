Fuhuş Suçlusu Yaylada Yakalandı - Son Dakika
Fuhuş Suçlusu Yaylada Yakalandı
19.08.2025 13:19
Konya Taşkent'te, hakkında 7,5 yıl hapis cezası bulunan Ali Rıza Zümrüt yaylada çobanlık yaparken yakalandı.

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, hakkında 'Fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ali Rıza Zümrüt, 1700 rakımlı bir tepedeki yaylada çobanlık yaparken yakalandı.

Taşkent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hakkında 'Fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası olan Ali Rıza Zümrüt'ün yakalanması için 4 kişilik özel ekip kurdu. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Zümrüt'ün yakalanmamak için evinden 140 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Gökağaç mevkisinde tepede henüz inşaatı devam eden başkasına ait bir yayla evinde saklandığı, geçimini sağlamak içinde çobanlık yaptığını tespit etti. Korunma amacıyla da 2 çoban köpeği besleyen Ali Rıza Zümrüt, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Zümrüt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
