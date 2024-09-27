Fujian'da Devriye Faaliyetleri

Güncel

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Fujian eyaletindeki sahil güvenlik ekipleri, Perşembe günü Kinmen yakınlarındaki sularda rutin devriye faaliyetleri yürüttü.

Çin Sahil Güvenliği'nin açıklamasına göre, Fujian Sahil Güvenliği, Eylül ayının başından bu yana Kinmen yakınlarındaki sularda devriyelerini ve deniz alanlarının yönetimini güçlendirmek amacıyla bir gemi filosu kullanıyor.

Açıklamaya göre bu devriyeler, Taiwan bölgesindekiler de dahil olmak üzere balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren Çinlilerin meşru hak ve menfaatlerini etkin bir şekilde koruyarak hayatlarını ve mallarını güvence altına aldı. Devriyeler ayrıca Xiamen-Kinmen sularındaki normal seyir düzenini ve ilgili operasyonların güvenliğini de sağladı.