Fujian'da Kömür Madeni Kazası: 7 İşçi Hayatını Kaybetti

FUZHOU, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Datian ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kazada 7 işçi hayatını kaybetti.

Datian Yönetim Ofisi'nden cuma günü yapılan açıklamada kazanın, Fujian Guangfeng Madencilik Limited Şirketi'nin işlettiği Shuijingkeng Madeni'nde meydana geldiği ve yeraltında çalışan işçilerle perşembe günü saat 23: 00 civarında iletişimin kesildiği belirtildi.

Ayrıca kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığı, yaralı bir madencinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu, cuma günü saat 04.10'da dışarı çıkarılan mahsur durumdaki 7 kişininse hayatını kaybetmiş olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Acil müdahale çalışmalarına son verilirken, kaza sonrası çalışmalar ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.