Fukuşima\'dan Okyanusa Atık Su Boşaltıldı

TOKYO, 23 Haziran (Xinhua) -- Japonya, hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunu okyanusa boşaltma işleminin 20. turunu tamamlandığını duyurdu.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 1 Haziran'da başlayan son tur boşaltma süreci cumartesi öğleden sonra sona erdi. Bu kapsamda yaklaşık 1,3 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren toplam 7.927 ton atık su okyanusa boşaltıldı.

Boşaltma işlemi, 10 Haziran'da bir su depolama tankındaki vana arızası ve 13 Haziran'da iki elektrik iletim devresini etkileyen kısa süreli yıldırım kaynaklı bir kesinti nedeniyle iki kez askıya alınmasının ardından planlanan tarihten bir gün sonra tamamlandı.

Japonya, uluslararası toplumun endişe ve muhalefetine rağmen 2023 yılının ağustos ayında nükleer kirli suyu santralden okyanusa boşaltmaya başlamıştı. 20. turun tamamlanmasıyla, okyanusa salınan toplam nükleer kirli atık su miktarı yaklaşık 157.000 tona ulaştı.