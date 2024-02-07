Fukuşima Nükleer Santrali\'nde 5,5 Ton Radyoaktif Su Sızıntısı

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TOKYO, 7 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki ekipmanlardan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızıntısı meydana geldiği bildirildi.

Fukuşima Merkez Televizyonu'nun santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'ne (TEPCO) dayandırdığı habere göre, işçiler Çarşamba günü yerel saatle sabah 08.53 sularında nükleer atık suyu arıtmak için kullanılan bir cihazın çıkışından su sızdığını fark etti.

Habere göre TEPCO, sızan nükleer atık su miktarının yaklaşık 5,5 ton olduğunu ve sezyum ve stronsiyum gibi 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceğini tahmin ediyor.