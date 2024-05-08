Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde atık su tahliyesi başladı - Son Dakika
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Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde atık su tahliyesi başladı

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali\'nde atık su tahliyesi başladı

Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltımında 2024 mali yılının ilk evresi sona erdi. Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, 7 bin 800 ton atık su, deniz altı tüneli vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi. Tahliye boyunca kıyı bölgelerinde yapılan tetkiklerde 'anormal düzeyde trityum seviyelerinin' gözlenmediği bildirildi.

08.05.2024 03:16
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Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltımında 2024 mali yılının ilk evresi sona erdi.

Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, 7 bin 800 ton atık su, deniz altı tüneli vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi.

19 Nisan-7 Mayıs'ı kapsayan periyot, nisanda başlayan 2024 mali yılının ilk tahliye evresi olarak kayda geçti.

Tahliye boyunca kıyı bölgelerinde yapılan tetkiklerde "anormal düzeyde trityum seviyelerinin" gözlenmediği bildirildi.

Yeni tahliye periyodunun mayıs sonu ya da haziran başında başlayabileceği aktarıldı.

31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca işletici firma, 7 boşaltım evresinde toplamda 54 bin 600 ton atık suyu tahliye etmeyi planlıyor.

2023 mali yılında 4 evre

TEPCO, santraldeki radyoaktif özellikli atık suyun boşaltımını Ağustos 2023'te başlatmıştı

İlki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım, dördüncüsü 28 Şubat-17 Mart olmak üzere 2023 mali yılında 4 tahliye evresi gerçekleşmişti.

Söz konusu 4 evrede toplamda santralden toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılmıştı.

Atık su tahliyesi

Radyoaktif özellikli atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde atık su tahliyesi başladı - Son Dakika

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