Funen'de iki çocuğun raylara koyduğu taş ve beton bloklar treni ciddi hasara uğrattı

Danimarka'nın Funen bölgesinde bir trenin büyük hasar görmesine, iki çocuğun raylara taş ve beton bloklar yerleştirmesinin neden olduğu açıklandı.

Funen polisince yapılan yazılı açıklamada, dün Funen'e bağlı Langeskov yakınlarında trenin bir cisme çarpması sonucu ciddi hasar görmesine ilişkin yapılan incelemenin sona erdiği; iki erkek çocuğun raylara taş ve beton bloklar yerleştirdiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Tren güzergahında yaşanan olayın "ciddi ve tehlikeli" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Neyse ki dün yalnızca maddi hasar meydana geldi. Ancak inceleme yapmak amacıyla tren seferleri durduruldu. Bunun toplum üzerindeki etkisi büyük olabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Danimarka'da bir trenin hasar gördüğü olayda, ölü veya yaralı olmadığı kaydedilmişti.