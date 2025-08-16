Furkan Çifci'nin Uluslararası Başarıları - Son Dakika
Furkan Çifci'nin Uluslararası Başarıları

16.08.2025 17:20
Furkan Çifci, Japonya ve Tayland'daki matematik olimpiyatlarında Türkiye'ye 5 derece kazandırdı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi Başarı Bursiyeri ve 10. sınıf öğrencisi Furkan Çifci, Japonya ve Tayland'da düzenlenen uluslararası matematik olimpiyatlarında Türkiye'ye 5 derece birden getirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda ABD'deki prestijli bilim yarışmasında dünya 4'üncüsü olan Reyyan Çifci'den sonra, kardeşi Furkan Çifci de Japonya ve Tayland'da düzenlenen matematik olimpiyatlarında dünya çapında 5 derece elde etti.

TÜRGEV Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi Başarı Bursiyeri ve 10. sınıf öğrencisi Furkan Çifci, 2 farklı uluslararası matematik olimpiyatına Türkiye'yi temsilen katıldı.

Furkan Çifci, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen dünyanın birçok yerinden 2 bin civarı öğrencinin katıldığı Asya Matematik Olimpiyatları Finali'nden iki büyük dereceyle döndü. Organizasyonda Uluslararası Star Ödülü'nün sahibi olan Çifci, ayrıca 10. sınıflar kategorisinde altın madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çifci, iki ödülle ülkesine döndüğünü aktararak, kendisini destekleyen TÜRGEV'e teşekkür etti.

Dünya Matematik Yarışması'nda 3 derece kazandı

Furkan Çifci, geçen haftalarda 1500'e yakın öğrencinin katıldığı Dünya Matematik Yarışması'nda Balkan Bölgesi birinciliği, dünya üçüncülüğü ve altın madalya elde etti.

Furkan Çifci'nin kız kardeşi Reyyan Çifci de ABD'nin Ohio eyaletinin Columbus kentinde düzenlenen 70 ülkeden 2 bin finalistin katıldığı dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışması Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025'te kimya bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu ve aynı zamanda jüri özel ödülüne layık görüldü.

Reyyan Çifci'nin projesi, yara iyileşme süreçlerine yönelik yapay zeka destekli akıllı biyosensör bandaj geliştirilmesi üzerine odaklanıyor.

TÜRGEV Başkanı Yılmaz'dan gurur mesajı

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, iki kardeşin başarısıyla ilgili "Furkan ve Reyyan evlatlarımızın uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil etmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Gençlerimizin elde ettiği bu başarılar, Türk milletinin bilim ve eğitimdeki potansiyelinin dünyaya gösterilmesidir. İnanıyoruz ki azim, disiplin ve yüksek ideallerle yetişen gençlerimiz, yarının Türkiye'sini en güçlü şekilde inşa edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

