Furkan Yaman, Kulu'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Geçen yıl İran'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde altın madalya kazan milli eskrimci Furkan Yaman, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'i ve İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat'ı makamlarında ziyaret eden milli sporcu Yaman, Tuzyaka Mahalesinde dedesinin elini öperek hasret giderdi.

Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, "Kısa sürede başarılara imza atan, ülkemizi başarıyla temsil eden değerli hemşerimiz Furkan Yaman'ı ve çok emek sarf eden baba Nihat Yaman'ı tebrik ediyorum. Bizler de hemşerisi olarak gurur duyuyoruz, her daim destekçi olacağız." dedi. ???????