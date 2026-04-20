Futbolda Adalet Çağrısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbolda Adalet Çağrısı

20.04.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezgin Tanrıkulu, sporcuların ayrımcılığa uğramaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, futbol kulüplerinin sahada değil masa başında kaybettiğini düşündüğünü belirterek, "Hiçbir kulüp, hiçbir sporcu; kimliği, kenti ya da siyasi atmosfer nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Hakem kararlarının, federasyon tutumlarının ve tüm yönetim süreçlerinin şeffaf, tarafsız ve denetlenebilir olması şarttır. Adil bir lig, sadece kulüpler için değil; bu ülkenin demokrasi anlayışı için de bir ölçüdür" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Keçiörengücü kaptanı İbrahim Akdağ'ın "Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu seviyoruz. Ama Erokspor'dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Buna rağmen burada bir kayırma olduğunu düşünüyoruz" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Futbolda son dönemde yaşanan gelişmelerin kaygıları arttırdığını söyleyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Futbol; adaletin, emeğin ve eşit rekabetin sahadaki karşılığı olmalıdır; ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, bu temel ilkelerin ciddi biçimde zedelendiğine dair kaygıları da arttırıyor. Keçiörengücü futbolcusunun Esenler Erokspor maçı sonrası dile getirdiği itirazlar, sadece bir takımın yaşadığı mağduriyet olarak görülmemelidir. Bu sözler, sahada alın teri döken tüm futbolcuların ortak vicdanını yansıtmaktadır."

Aynı şekilde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde Amedspor üzerinden yaptığı 'adil lig' çağrısı da Türkiye'de futbolun nasıl bir noktaya sürüklendiğine dair yine açık bir ifadedir. Amedspor başta olmak üzere, birçok kulüp uzun süredir sahada değil masa başında kaybettiğini düşünmektedir. Bu algının kendisi bile başlı başına bir sorundur ve Türkiye'de sadece futbolun değil; tüm sportif faaliyetler için düzenlenen liglerin geleceği açısından son derece tehlikelidir.

Hiçbir kulüp, hiçbir sporcu; kimliği, kenti ya da siyasi atmosfer nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Hakem kararlarının, federasyon tutumlarının ve tüm yönetim süreçlerinin şeffaf, tarafsız ve denetlenebilir olması şarttır. Adil bir lig, sadece kulüpler için değil; bu ülkenin demokrasi anlayışı için de bir ölçüdür."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:25:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.