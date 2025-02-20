G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Johannesburg'da Başladı - Son Dakika
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G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Johannesburg'da Başladı

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G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Johannesburg'da 'Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla başladı.

20.02.2025 21:56
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- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Güney Afrika'da başladı

JOHANNESBURG - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ın gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başladı.

G20 Dönem Başkanı Güney Afrika'nın ev sahipliğinde 20-21 Şubat tarihlerinde başkent Johannesburg'daki Nasrec Expo Centre'da "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın katılımcılara hitabıyla başladı. Konuşmasında toplantının Afrika topraklarında gerçekleştirilen ilk G20 toplantısı olduğunu vurgulayan Ramaphosa, "BM Şartı'nın ilkeleri, çok yönlülük ve uluslararası hukukun, tüm çabalarımızın merkezinde olması hayati bir öneme sahip. Bu, bizi bir arada tutan bir bağ olmalı" dedi.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin en üst düzey diplomatlarını bir araya getiren toplantının açılış konuşmasında Ramaphosa, "Jeopolitik gerilimler, artan hoşgörüsüzlük, çatışma ve savaşlar, iklim değişikliği, salgınlar ile enerji ve gıda güvensizliği, zaten kırılgan olan küresel birliği tehdit ediyor" dedi.

Ramaphosa ayrıca, "G20 ülkeleri olarak çatışmalara diplomatik çözümler bulunmasını desteklemeye devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

19 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'ni bir araya getiren bir platform olan G20'de taraflar, Ukrayna'daki savaş ve iklim değişikliği gibi konularda derin ayrılıklar içinde bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio katılmıyor

Ukrayna'ya ilişkin gündemin önemli yer tutması beklenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iştirak ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio katılımcılar arasında yer almıyor. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Güney Afrika'nın ABD karşıtı olduğu iddiası ve ABD-Güney Afrika arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle iki günlük G20 toplantısına katılmama kararı aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Johannesburg'da Başladı - Son Dakika

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