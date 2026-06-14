G7 Zirvesi Karşıtı Gösteri Cenevre\'de Patlak Verdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, barışçıl başlayan G7 Zirvesi karşıtı gösteri, polisin biber gazlı müdahalesiyle son buldu.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Mon Repos Parkı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, yarın Fransa'da başlayacak G7 Zirvesi karşıtı gösteri düzenlendi.

Göstericiler, Cenevre Gölü ve şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Filistin bayrağı taşıyan çok sayıda kişi de gösteriye destek verdi.

G7 Zirvesi aleyhinde slogan atan göstericiler, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma tepki gösterdi ve Filistin'e desteğini ifade etti.

Çevredeki birçok binadan eyleme destek amacıyla "G7'ye Hayır" yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları açıldı.

Eylemciler arasında yer alan maskeli bir grubun yer yer çıkardığı taşkınlıklara polis biber gazıyla müdahale etti.

Grubun saldırıları nedeniyle çok sayıda araç ve iş yerinin yanı sıra bazı Birleşmiş Milletler (BM) binaları da zarar gördü.

Barışçıl başlayan gösteri, Mon Repos Parkı yakınlarında polisin biber gazlı müdahalesinin ardından son buldu.

"Dünyanın bu şekilde yönlendirilmesinden bıktığımızı ve usandığımızı söylemek için buradayız"

Fransız eylemci Juan de Dios, AA muhabirine, "G7 Zirvesi'ne karşı ve özgür Filistin için gösteri yapmak için buradayım." dedi.

Dünyadaki savaşların sorumlusu olanların G7 Zirvesi'nde bir araya geleceğini ve onların bu savaşları durdurmak istemediğini ifade eden Dios, bu toplantının onlar için sadece "bir görev" olduğunu savundu.

Dios, "Dünyanın bu şekilde yönlendirilmesinden bıktığımızı ve usandığımızı söylemek için buradayız. Bu yüzden şu anda bir tür savaş veya ayrımcılıktan muzdarip olan tüm ülkeleri ve tüm nüfusu desteklemek için de buradayım. (Gazze) Bu konu hakkında çok duygusalım. Çok fazla acı var, çok fazla insan boş yere öldürüldü ve bunun durması gerekiyor. Artık buna katlanamayız." diye konuştu.

İsviçreli Mark Hottinger, dünyada yaşanan tüm savaşları protesto etmek için eyleme katıldığını söyledi.

Hottinger, "Sanırım dünya nüfusunun yüzde 99'u sadece barış içinde yaşamak istiyor ve tüm bu savaşlar, hükümetlerimizin barış zamanından ziyade savaş zamanından çok para kazanabildikleri için devam ediyor. Özellikle Filistin'de olup bitenler konusunda çok çok endişeliyim. İşlerin çok yakında daha iyiye gitmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

G7'ye katılacak liderlere savaşları durdurmaları için çağrısında bulunan Hottinger, barış dolu bir dünya için çalışmaları, silah üretmeyi ve tüm bunlardan kar elde etmeyi bırakmaları gerektiğini vurguladı.

İsviçreli Nina Massy de kapitalizmi, G7 Zirvesi'ni ve bu toplantıda yer alan tüm ülkeleri protesto etmek için gösteriye katıldığını dile getirdi.

Massy, "Kimse bizi dinlemek ve söyleyeceklerimizi duymak istemiyor. İnsanlar sokaklarda. Bizi dinlemiyorlar. (Liderlere çağrı) Sadece savaşları durdurun diyorum. Çaresiziz." ifadelerini kullandı.

İsviçreli Flora ise "(Dünyada yaşananları) İsviçreliler olarak protesto etmezsek, işe yaramayız. Üzgünüm, yeterince şey yapmıyoruz." dedi.

Liderlere burada olduklarını göstermek için eylem yaptıklarını aktaran Flora, sessiz ve tarafsız olmadıklarını vurguladı.

Flora, "Üzgünüm, İsviçre böyle değildi. İsrail'i kendi paramızla silahlandırıyoruz. Bu yüzden liderlerimize, kendi savaşlarını kurmak için bizi, halkı kullanmalarının doğru olmadığını göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

G7 Zirvesi, Cenevre'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde, 15-17 Haziran'da düzenlenecek.