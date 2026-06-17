G7 Zirvesi Sonlandı, Protestolar Gölgeledi

EVIAN-LES-BAINS, 17 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde toplu fotoğraf çektiren liderler, 16 Haziran 2026.

Pazartesi günü Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde başlayan G7 zirvesi bugün sona eriyor.

Zirve öncesinde pazar günü İsviçre'nin Cenevre kentinde büyük bir protesto gösterisi düzenlenmiş, çok sayıda grup ve örgütün yer aldığı "G7'ye Hayır" koalisyonu tarafından organize edilen gösteride, katılımcılar G7'yi "faşizm ve emperyalizmin bir yansıması" olarak nitelendirerek protesto etmişti. (Fotoğraf: Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)