G7 Zirvesinde Kritik Mineraller İçin İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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G7 Zirvesinde Kritik Mineraller İçin İşbirliği Çağrısı

16.06.2026 10:49
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Japonya Başbakanı Takaiçi, G7 liderlerine kritik minerallerin ortak stoklanması önerisinde bulundu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin G7 liderlerine kritik minerallerin tedarik zincirlerini güçlendirmeye yönelik ortak stoklama konusunda işbirliği önerdiği bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, G7 zirvesine katılmak üzere Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde bulunan liderler çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Takaiçi, yemekte kritik minerallerin tedarik zincirlerini güçlendirmek için ortak stoklama konusunda işbirliği önerdi.

Takaiçi'nin bu öneriyi, teknoloji endüstrisinde yoğun şekilde kullanılan nadir toprak elementleri gibi kritik minerallerde Çin'e yönelik aşırı bağımlılığa ilişkin endişeler dolayısıyla yaptığı belirtildi.

Ayrıca Takaiçi, ABD-İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunu "gerginliğin azaltılmasında önemli bir adım" olarak niteledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi, "mutabakatın uygulanmasını sağlamak, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferi güvence altına almak ile İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek" için mümkün olan en kısa sürede nihai anlaşmaya varılması gerektiğini" vurguladı.

Bunun yanı sıra Takaiçi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını talep etti ve ortaklarına 1970 ile 1980'lerde Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları meselesinin çözümüne yönelik desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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