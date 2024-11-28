ŞIRNAK'ta, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahalarında çalışan işçiler, kar yağışını halay çekerek kutladı.
1850 rakımlı Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda çalışan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Company (TPİC) işçileri, etkili olan kar yağışını halay çekerek kutladı. İşçilerin halay çektiği görüntüler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Gabar Dağı'nda işçiler, kar yağışını halay çekerek kutladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?