Gagasına misina dolanan martıyı yelken kulübü yöneticileri kurtardı - Son Dakika
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Gagasına misina dolanan martıyı yelken kulübü yöneticileri kurtardı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gagasına misina dolanan martının imdadına yelken kulübü yöneticileri yetişti. Martı, kurtarıldıktan sonra uçarak uzaklaştı.

06.08.2024 13:57
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Gagasına misina dolanan martıyı yelken kulübü yöneticileri kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gagasına misina dolanan martının imdadına yelken kulübü yöneticileri yetişti. Martı, kurtarıldıktan sonra uçarak uzaklaştı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde Yelken Kulübü üyeleri Bozhane Limanı'nda bir martının gagasına misina dolandığını fark etti. Boğulmak üzere olan martı için harekete geçen yelken kulübü üyeleri martıyı zodyak botuna aldı. Burada martının gagasına dolanan misina kısa süreli kurtarma çalışmasının ardında çıkartıldı.

Martının deniz yüzeyinde çırpındığını görünce yardım etmek istediklerini ifade eden kulüp yöneticisi Sezai Çimenoğlu, "Bu bilinçsiz avlanmanın neticesinde biz olmasak bu martılar böyle ölüyor. Bu kaçıncı kurtardığımız martı" diye tepki gösterdi.

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde kurtarılan martı yeniden denizin üzerinden uçarak uzaklaştı.

Gagasına misina dolanan martıyı yelken kulübü yöneticileri kurtardı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gagasına misina dolanan martıyı yelken kulübü yöneticileri kurtardı - Son Dakika
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