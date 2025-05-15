Gagavuzya'ya Medikal Malzeme Yardımı

Vatan Sevdalıları Vakfı, Moldova'nın Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi Türkler için bir kamyon medikal malzeme gönderdi.

Kartal'daki depoda, vakıf tarafından temin edilen medikal malzemenin yüklendiği kamyon, Gagavuzya'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vatan Sevdalıları Vakfı Türkiye Temsilcisi Lokman Aykaç, yaptığı açıklamada, kendisine ulaşan Moldovalı yetkililerin, Gagavuzya'da yaşayan yaşlı bireylerinin ciddi medikal malzeme sıkıntısı yaşadığını söylemelerinin ardından bu çağrıya kayıtsız kalamadıklarını belirtti.

Aykaç, bunun üzerine Gagavuzya'da yaşayan Türklere ulaştırılmak üzere baston, yürüteç, yaşlı ve bebek bezi gibi ihtiyaç malzemesini temin ederek, kamyonla gönderdiklerini söyledi.