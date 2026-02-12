GAİB\'ten Ticaret Müşavirleri Buluşması

Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından "Ticaret Müşavirleri ile Buluşma Etkinliği" gerçekleştirildi.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinesinde GAİB hizmet binasında düzenlenen etkinlikte görev sürelerini tamamlayan Ticaret müşavirleri ile ihracatçılar bir araya geldi.

GAİB'e üye 72 firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 262 görüşmede, Almanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Libya, Nijerya, Polonya, Romanya ve Rusya'da görev yapmış ticaret müşavirlerinden hedef pazarlara ilişkin güncel bilgiler alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ticaret müşavirlerinin sahadaki bilgi ve tecrübelerinin ihracatçılar için değer taşıdığını belirtti.