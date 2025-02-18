Gala Gölü Kuşlar İçin Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika
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Gala Gölü Kuşlar İçin Hayati Önem Taşıyor

Gala Gölü Kuşlar İçin Hayati Önem Taşıyor

Türkiye'nin Meriç Deltası'ndaki Gala Gölü Milli Parkı, 250 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

18.02.2025 12:18
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Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Meriç Deltası'ndaki Gala Gölü Milli Parkı, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan milli park, 3 bin 90 hektarı sulak, 3 bin hektarı ormanlık alan olmak üzere 6 bin 90 hektardan oluşuyor.

Meriç Deltası Sulak Alanı'ndaki park, A sınıfı sulak alan olarak göl ve orman ekosistemlerini barındırıyor. Milli Park, başta flamingo, pelikan, kuğu, kaz ve ördek olmak üzere yaklaşık 250 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

"Gala Gölü Milli Parkı kuşlar için önemli bir barınak"

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve kuş bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, Meriç Deltası'nın Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğunu söyledi.

Deltanın 45 bin hektardan oluştuğunu dile getiren Kaya, bunun 10 bin hektarlık alanının Yunanistan'da bulunduğunu ve "Evros Deltası" olarak bilindiğini belirtti.

Sulak alanların önemli ekosistemler olduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Biyolojik çeşitliliğin korunmasında, daha fazla yayılmasında, kuşlara yaşam alanları oluşturmasında sulak alanlar en önemli ekosistemleri oluşturur. Gala Gölü Milli Parkı, kuşlar için önemli bir barınak. Gala Gölü Milli Parkı aynı zamanda Meriç Deltası'nın önemli bir kısmını oluşturduğu için kuşların da göç yolu üzerinde bulunur. Gölde kimisi göçmen kimisi yerli yaklaşık 250 kuş türü yaşamaktadır. Kuşlar sonbahar ya da ilkbaharda göç ederken bu sulak alana uğrar, burada beslenir, sonra yollarına devam eder."

Gala Gölü Milli Parkı'nın kuşlar için önemli bir beslenme alanı da olduğunu ifade eden Kaya, "İster yaz göçmeni ister kış göçmeni olsun bu kuşlar, Gala Gölü ve çevresindeki sulak alanda beslenir, barınır, korunur." dedi.

Kuş gözlemi için ideal

Kaya, milli parkın kuş gözlemciliği için önemli bir yer olduğunu da belirtti.

Parkta kuş gözlemi yapmak için en uygun zamanların ilkbahar ve sonbahar ayları olduğunu bildiren Kaya, "Bu dönemlerde kuşlar göç yollarında oldukları için tür çeşitliliği daha fazla olabilir. Kuş gözlemi yaparken yanınızda bir dürbün bulundurmanız, kuşları daha yakından görmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca kuş türlerini tanımak için bir kuş gözlem rehberi de kullanabilirsiniz." diye konuştu.

Kaya, parkta, ak kuyruklu kartal, küçük karabatak, tepeli pelikan, flamingo, ördek ve kuğu gibi kuşların öne çıkan türler olduğunu söyledi.

Sulak alanlar tehdit altında

Kaya, önemi her geçen gün daha fazla anlaşılan sulak alanların halen tehdit altında bulunduğuna işaret etti.

Sulak alanlar üzerinde birtakım baskıların olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu baskılar, zirai ilaçlamalar, tarım alanı açma faaliyetleri olarak sayılabilir. Bunlarla birlikte küresel ısınmanın getirmiş olduğu sonuçlar var. Bu sonuçlarla sulak alanlarımız maalesef büyük tehdit altında. Gerekli tedbirleri ülke olarak almalıyız. En büyük sorunlardan bir tanesi de küresel ısınma. Küresel ısınma, sulak alanlar üzerinde birçok sorunlar oluşturdu. Yağışların azalması, su seviyesinin düşmesiyle sulak alanda bulunan ayna kısmı daraldı. Bununla birlikte sazlıkların artması sulak alanlarda büyük sorunlar oluşturuyor. Sulak alanlar, su kaynakları, iklim düzenleme ve ekonomik faaliyetler açısından büyük öneme sahiptir. Bu alanların korunması hem doğanın dengesi için hem de insan refahı için hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gala Gölü Kuşlar İçin Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika

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