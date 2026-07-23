22 yaşındaki aşçının şüpheli ölümü! Galata’daki otelin terasından düştü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, yaklaşık bir yıldır bir otelde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Esmanur Polat, çalıştığı otelin 5'inci katındaki teras bölümünden düştü. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat 00.00 sıralarında Galata Şahkulu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Esmanur Polat, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞEF GARSONUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, olay sırasında otelde bulunan şef garson Mustafa T.'nin ifadesine başvuruldu. Mustafa T.'nin, yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştığı Esmanur Polat'ı teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği öğrenildi.

RUHSATSIZ TERAS KATI DETAYI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğunu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğunu tespit etti. Savcılık, Esmanur Polat'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.