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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, FPV dronla görüntülendi.

Cenevizliler tarafından Galata surlarının bir parçası olarak inşa edilen Galata Kulesi, 14. yüzyıldan bugüne ihtişamını koruyor.

Zaman içinde deprem ve yangınlarla tahrip olan yapı, en son Şubat ayında depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle ziyarete kapatıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, çalışmaların tamamlanmasının ardından mayıs ayından bu yana yeniden ziyaretçilerini ağırlayan Galata Kulesi'ni FPV dronla görüntüledi.

Dronun kulenin üstünden süzülerek kaydettiği görüntülerde, en üst katındaki panoramik seyir balkonu ve manzarası yer alıyor.

Kente dair manzaraların da yer aldığı görüntülerde, Galata Kulesi'nin çevresindeki tarihi ve kültürel güzellikler de ön plana çıkıyor.

Görüntülerde, İstanbul'un altın boynuzu Haliç'ten ve Karaköy'ün tarih kokan sokaklarından süzülen FPV dronun Galata Kulesi'ne ulaşması görülüyor.

Kulenin dışarıdan kaydedilen görüntülerinde mimari yapı tüm ihtişamıyla izleniyor.