Galata Kulesi, Güçlendirme ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ziyarete Kapalı - Son Dakika
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Galata Kulesi, Güçlendirme ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ziyarete Kapalı

Galata Kulesi, Güçlendirme ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ziyarete Kapalı

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak. Kulenin çatı onarımı tamamlandıktan sonra aleminin konservasyonu yapıldı ve dün yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi. Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kuş yuvalarına zarar verilmeyecek ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilecek.

21.02.2024 20:17  Güncelleme: 20:19
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Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8. katı 2023 kasım ayında ziyaret kapatılmıştı.

Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve dün yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Çevre, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata Kulesi, Güçlendirme ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ziyarete Kapalı - Son Dakika

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