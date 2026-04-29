Galatasaray'da Yerli Farkı

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mücadele ediyor. Derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek 32. haftada Samsunspor'u yenmesi halinde üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğa ulaşacak. Yerli oyuncular başarıda etkili oldu.

Abdülkerim Bardakcı, 3 bin 565 dakika ile en fazla süre alan oyuncu. Barış Alper Yılmaz, 47 maçta 12 golle en golcü yerli. Yunus Akgün 9 gol kaydetti. Uğurcan Çakır, 24 lig maçında 8 kez gol yemeyerek ligin en az gol yiyen takımına katkı sağladı. Eren Elmalı 39 maçta 4 gol attı. Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve İlkay Gündoğan da tecrübeleriyle destek verdi.