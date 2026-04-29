Galatasaray'da Yerli Farkı - Son Dakika
Galatasaray'da Yerli Farkı

29.04.2026 11:43
Galatasaray'ın bu sezonki başarısında yerli oyuncuların katkısı büyük. Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır gibi isimler öne çıkıyor.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mücadele ediyor. Derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek 32. haftada Samsunspor'u yenmesi halinde üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğa ulaşacak. Yerli oyuncular başarıda etkili oldu.

Abdülkerim Bardakcı, 3 bin 565 dakika ile en fazla süre alan oyuncu. Barış Alper Yılmaz, 47 maçta 12 golle en golcü yerli. Yunus Akgün 9 gol kaydetti. Uğurcan Çakır, 24 lig maçında 8 kez gol yemeyerek ligin en az gol yiyen takımına katkı sağladı. Eren Elmalı 39 maçta 4 gol attı. Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve İlkay Gündoğan da tecrübeleriyle destek verdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti
7 yıllık esaret son buldu, Nazar’ın velayeti annesine verildi 7 yıllık esaret son buldu, Nazar'ın velayeti annesine verildi
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ve Jose Mourinho geri dönüyor İşte yeni takımı Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı
İstanbul’da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

11:43
Kral Charles, Trump’a “çan“ hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
Kral Charles, Trump'a "çan" hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
11:32
Trump’tan İran’a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:58
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
