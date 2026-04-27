Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

27.04.2026 10:42
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluğa çok yaklaştı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira'dan geldi. Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 13. dakikada penaltıyı kaçırdı. Sarı-lacivertliler, kaleci Ederson'un 62. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu sonuçla Galatasaray 74 puana yükselirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı. Galatasaray kalan 3 haftada 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Hürriyet spor yazarları derbiyi değerlendirdi. Güntekin Onay, Galatasaray'ın mental ve fiziksel üstünlüğünü vurgularken, Mehmet Ayan Okan Buruk'un fiilen dördüncü şampiyonluğunu ilan ettiğini yazdı. Banu Yelkovan, şampiyonluğun artık bir takvim meselesi olduğunu belirtti. Uğur Meleke ise Torreira-Lemina ikilisinin orta sahadaki üstün performansına dikkat çekti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
