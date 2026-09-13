Galatasaray evinde Kocaelispor\'u 1-0 yendi, 13 puanla liderliği geri aldı

(İSTANBUL) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılılar puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğunu geri aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, Deniz Gül ve Rafael Leao ile pozisyonlar üretmesine rağmen gol bulamadı. Kocaelispor'un 38'inci dakikadaki şutu direkten dönerken, ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da topa daha fazla sahip olan Galatasaray, aradığı golü 71'inci dakikada buldu. Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

Kalan bölümde Kocaelispor'un baskısına rağmen skor değişmedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde namağlup ünvanını koruyan Galatasaray, galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve puanını 13'e yükseltti. Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.