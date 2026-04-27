Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sessizlik ve beklentiler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortalık sessiz. Fenerbahçeli taraftarlar umutsuz, Galatasaraylılar ise ses çıkarmıyor. Ancak Tedesco'nun derbi kaybetmemesi ve Okan Buruk'un eleştirilere rağmen şampiyonluk hesabı yapması dikkat çekiyor. Amerikan güreşi Smackdown'da derbinin üçüncü sırada anılması, maçın önemini gösteriyor.

Derbide reaksiyon veren ön plana çıkacak; iki takımın son haftalardaki oyunu beğenilmiyor. Galatasaray'da Osimhen ve Sara'nın ön alan presi, Lemina ile orta saha düzlemi kurulursa Fenerbahçe uzun oynamaya zorlanabilir. Tedesco'nun orta saha oyunu sevmesi, Guendouzi-Kante-İsmail üçlüsüyle geçişleri artırabilir. Osimhen faktörü pres, mücadele ve umut getiriyor.

Fenerbahçe fiziksel olarak üstün; maç başına başarılı müdahale ve ikili mücadele kazanmada lider. Galatasaray ise fiziksel sorunlar yaşıyor. İki teknik direktör de stres altında; Okan Buruk yenilirse şampiyon olsa bile eleştirilecek, Tedesco ise forvet transferindeki başarısızlıkla suçlanacak. İki takımın da sol stoper bölgesi ve kenar ortaları savunmada zaafları var; geçişleri iyi yapan takım avantajlı olacak.