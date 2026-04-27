Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sessizlik ve beklentiler

27.04.2026 04:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derbi öncesi iki tarafta da sessizlik hakim, ancak uzmanlar maçın heyecanlı geçeceğini düşünüyor. Osimhen faktörü, fiziksel üstünlük ve teknik direktörlerin stresi öne çıkıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortalık sessiz. Fenerbahçeli taraftarlar umutsuz, Galatasaraylılar ise ses çıkarmıyor. Ancak Tedesco'nun derbi kaybetmemesi ve Okan Buruk'un eleştirilere rağmen şampiyonluk hesabı yapması dikkat çekiyor. Amerikan güreşi Smackdown'da derbinin üçüncü sırada anılması, maçın önemini gösteriyor.

Derbide reaksiyon veren ön plana çıkacak; iki takımın son haftalardaki oyunu beğenilmiyor. Galatasaray'da Osimhen ve Sara'nın ön alan presi, Lemina ile orta saha düzlemi kurulursa Fenerbahçe uzun oynamaya zorlanabilir. Tedesco'nun orta saha oyunu sevmesi, Guendouzi-Kante-İsmail üçlüsüyle geçişleri artırabilir. Osimhen faktörü pres, mücadele ve umut getiriyor.

Fenerbahçe fiziksel olarak üstün; maç başına başarılı müdahale ve ikili mücadele kazanmada lider. Galatasaray ise fiziksel sorunlar yaşıyor. İki teknik direktör de stres altında; Okan Buruk yenilirse şampiyon olsa bile eleştirilecek, Tedesco ise forvet transferindeki başarısızlıkla suçlanacak. İki takımın da sol stoper bölgesi ve kenar ortaları savunmada zaafları var; geçişleri iyi yapan takım avantajlı olacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Hakim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 05:12:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.