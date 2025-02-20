Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu

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(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcılarını açıkladı. Galatasaray- Fenerbahçe arasında 24 Şubat Pazartesi günü derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklama ile Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin yabancı bir hakeme teslim edileceği bildirilmişti. Merkez Hakem Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak belirlendi.