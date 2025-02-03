Galatasaray, Gaziantep FK'yi 1-0 Yendi

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte 3 puanı getiren golü yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Alvaro Morata da 69. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olarak Süper Lig'de ilk kez forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 57 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Gaziantep FK ise 26 puanda kalarak 12. sırada kaldı.