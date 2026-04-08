Galatasaray, Göztepe Karşısında Süper Lig Liderliğini Sürdürmek İçin Sahada

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme mücadelesinde lider Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Maç, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de İsonem Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu, VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

Galatasaray, bu maçta siyah forma ile sahada olacak ve sakatlığı devam eden Victor Osimhen ile kırmızı kart cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın eksikliğini hissedecek. Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ile daha önce üç kez karşılaşmış ve tümünü kazanmıştır. İki takım arasındaki son 10 lig maçında Galatasaray 9 galibiyet alırken, Göztepe sadece 1 kez kazanmıştır.

Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Asprilla, Sallai, Sane ve Barış Alper yer alıyor. Göztepe'nin muhtemel 11'inde ise Lis, Heliton, Allan, Taha, Miroshi, Dennis, Arda Okan, Antunes, Cherni, Janderson ve Jeferson bulunuyor. Maçın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde takip edilebilecek.