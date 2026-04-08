Galatasaray, Göztepe Karşısında Süper Lig Liderliğini Sürdürmek İçin Sahada - Son Dakika
Galatasaray, Göztepe Karşısında Süper Lig Liderliğini Sürdürmek İçin Sahada

08.04.2026 22:09
Trendyol Süper Lig erteleme mücadelesinde lider Galatasaray, 8 Nisan 2026'da Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Maç İsonem Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Galatasaray'da sakatlıklar ve cezalı oyuncular bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme mücadelesinde lider Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Maç, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de İsonem Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu, VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

Galatasaray, bu maçta siyah forma ile sahada olacak ve sakatlığı devam eden Victor Osimhen ile kırmızı kart cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın eksikliğini hissedecek. Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ile daha önce üç kez karşılaşmış ve tümünü kazanmıştır. İki takım arasındaki son 10 lig maçında Galatasaray 9 galibiyet alırken, Göztepe sadece 1 kez kazanmıştır.

Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Asprilla, Sallai, Sane ve Barış Alper yer alıyor. Göztepe'nin muhtemel 11'inde ise Lis, Heliton, Allan, Taha, Miroshi, Dennis, Arda Okan, Antunes, Cherni, Janderson ve Jeferson bulunuyor. Maçın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde takip edilebilecek.

Son Dakika Güncel Galatasaray, Göztepe Karşısında Süper Lig Liderliğini Sürdürmek İçin Sahada - Son Dakika

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu

22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 22:56:30.
SON DAKİKA: Galatasaray, Göztepe Karşısında Süper Lig Liderliğini Sürdürmek İçin Sahada - Son Dakika
