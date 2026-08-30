Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yenerek Lider Oldu - Son Dakika
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Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yenerek Lider Oldu

Galatasaray, Göztepe\'yi 3-2 Yenerek Lider Oldu
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Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini alıp liderlik koltuğuna oturdu.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray ile Göztepe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

Göztepe, 16'ncı dakikada Miroshi'nin golüyle öne geçti. Galatasaray, 33'üncü dakikada Davinson Sanchez ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 55'inci dakikada Gabriel Sara'nın golüyle 2-1 öne geçti. Victor Osimhen, 63'üncü dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Göztepe, 65'inci dakikada Juan'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Galatasaray'ın 67'nci dakikada Osimhen ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 7'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyet elde edemeyen Göztepe ise 1 puanla 16'ncı sırada kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

Galatasaray, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yenerek Lider Oldu - Son Dakika

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