Galatasaray\'ın Şampiyonluğu Azerbaycan\'da Kutlandı

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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olması Azerbaycan'da kutlandı.

Galatasaray'ın ligin son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşması nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevincini yaşadı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Bazı taraftarlar grup halinde ve tezahüratlar eşliğinde park boyunca yürürken, bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.