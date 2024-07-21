Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Fethiye'de uçuruldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Fethiye'de uçuruldu

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen 24'üncü şampiyonluk kutlaması kapsamında, Galatasaray'ın 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası yamaç paraşütüyle Fethiye'nin Babadağ'ında uçuruldu. Dragon Yamaç Paraşütü Pilotu Naci Paksoy, kupayla birlikte gökyüzünde uçuş yaparken, diğer paraşütlerde Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı. Uçuşun ardından pilotlar Belcekız sahiline iniş yaparken, taraftarlar Galatasaray marşlarıyla onları karşıladı.

21.07.2024 17:09
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Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuruldu.

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlaması için ilçeye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarıldı.

Hazırlıkların ardından Dragon Yamaç Paraşütü Pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı.

Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerde de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı.

Uçuşun ardından Belcekız sahiline iniş yapan pilotları, Galatasaray marşları eşliğinde taraftarlar karşıladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Fethiye'de uçuruldu - Son Dakika

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